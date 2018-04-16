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На начало года в сфере строительства в России действуют 314 сводов правил
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На начало года в сфере строительства в России действуют 314 сводов правил 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Фонд нормативно-технических документов в сфере строительства в России на начало 2018 года насчитывает 314 сводов правил, сообщил в понедельник журналистам министерств строительства и ЖКХ Михаил Мень.
"В результате почти четырехлетней работы фонд составляет 314 сводов правил и 1080 стандартов", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Минстрой России в 2018 году планирует разработать около 60 сводов правил и изменений к уже действующим документам в сфере строительства.
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