На начало года в сфере строительства в России действуют 314 сводов правил

МОСКВА , 16 апр — РИА Недвижимость. Фонд нормативно-технических документов в сфере строительства в России на начало 2018 года насчитывает 314 сводов правил, сообщил в понедельник журналистам министерств строительства и ЖКХ Михаил Мень "В результате почти четырехлетней работы фонд составляет 314 сводов правил и 1080 стандартов", — сказал он. Ранее сообщалось, что Минстрой России в 2018 году планирует разработать около 60 сводов правил и изменений к уже действующим документам в сфере строительства.