Дом-памятник на улице Светланской отремонтируют во Владивостоке 

Речь идет о ремонте инженерных систем.
Администрация Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту инженерных систем жилого дома №209 по ул. Светланской.
Максимальная цена контракта составляет около 6,3 млн рублей. Выполнить работы нужно до 19 ноября 2018 года.
Для справки, дом №209 по улице Светланской — объект культурного наследия Российской Федерации. Дом был построен в 1930-х годах, однако, как указывается на портале «Реформа ЖКХ», в эксплуатацию его ввели в 1956 году. В нем шесть этажей и 72 квартиры.