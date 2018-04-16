Дом-памятник на улице Светланской отремонтируют во Владивостоке

Речь идет о ремонте инженерных систем.

Администрация Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту инженерных систем жилого дома №209 по ул. Светланской.

Максимальная цена контракта составляет около 6,3 млн рублей. Выполнить работы нужно до 19 ноября 2018 года.