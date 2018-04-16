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Дом-памятник на улице Светланской отремонтируют во Владивостоке
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Дом-памятник на улице Светланской отремонтируют во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Речь идет о ремонте инженерных систем.
Администрация Владивостока объявила электронный аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту инженерных систем жилого дома №209 по ул. Светланской.
Максимальная цена контракта составляет около 6,3 млн рублей. Выполнить работы нужно до 19 ноября 2018 года.
Для справки, дом №209 по улице Светланской — объект культурного наследия Российской Федерации. Дом был построен в 1930-х годах, однако, как указывается на портале «Реформа ЖКХ», в эксплуатацию его ввели в 1956 году. В нем шесть этажей и 72 квартиры.
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