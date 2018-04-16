«А101» начала строительство 2-й очереди ЖК «Испанские кварталы»

МОСКВА , 16 апр — РИА Недвижимость. ГК «А101» начала реализацию второго этапа строительства ЖК «Испанские кварталы» общей площадью 360 тысяч квадратных метров в новой Москве, говорится в сообщении компании.

"Участок под застройку площадью 26,5 гектара расположен в 5 километрах от МКАД, восточнее выведенных на рынок в 2016 году домов первого этапа жилого комплекса. С одной стороны, он граничит с Николо-Хованской улицей, связывающей микрорайон с Калужским шоссе, а с другой — с Хованским прудом", — уточняется в пресс-релизе.

Общая площадь нового строительства составит около 360 тысяч квадратных метров. Проект предполагает возведение 307 тысяч квадратных метров жилья и 47,4 тысячи квадратных метров коммерческих помещений. Объекты бытовой и социальной инфраструктуры разместятся на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящем супермаркете. Набережная пруда будет благоустроена, здесь планируется устроить деревянный настил, поставить беседки, открыть лодочную станцию и ресторан, отмечается в материалах.

В них добавляется, что на территории второго района «Испанских кварталов» появятся два встроенных детских сада на 100 мест каждый, а также собразовательный центр, который представляет собой отдельно стоящие школу на 1100 мест и детский сад на 220 мест.

Покупатели могут выбрать квартиру в одном из семи кварталов проекта, у каждого из которых — индивидуальные фасады домов и свободный от автомобилей внутренний двор, или в отдельно стоящих домах-башнях. Последние станут архитектурной доминантой будущего жилого района, добавляется в сообщении.

Первыми в продажу выйдут 730 квартир в квартале №2. Дома относятся к классу «комфорт». В них будет подземный паркинг, в который можно спуститься прямо на лифте, и кладовые помещения. На первом этаже одного из корпусов предусмотрен встроенный детский сад. На выбор предлагаются квартиры стандартных и евро-планировок площадью от 32 до 113 квадратных метров — с лоджией или увеличенной площадью кухни. Количество комнат — от 1 до 4. Для смежных квартир предусмотрена возможность трансформации и объединения. Также в продажу выходят квартиры на первых этажах с высотой потолка 4,2 метра и собственными террасами площадью от 38 до 62 квадратных метров.