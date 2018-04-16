Судьба дольщиков «Кольцовского дворика» решится после 20 апреля

Андрей Альшевских. Компания «Форум-групп» согласилась достроить только один из домов скандального долевого долгостроя «Кольцовский дворик». Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ

Согласно ответу на депутатский запрос и.о. прокурора Свердловской области Владимира Маленьких , «Форум-групп» считает экономически целесообразным завершение дома №1, находящегося в высокой степени готовности.

В отношении дольщиков, купивших квартиры в недостроенных корпусах №2 и №3, будет применена схема договоров мены: им предложат обменять жилплощадь в «Кольцовском дворике» на аналогичные квартиры в жилом комплексе «Рощинский». Последний в данный момент достраивается на деньги Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Как следует из прокурорского ответа, обмен запланирован на 2-й квартал 2018 года.

На днях на сайте САИЖК было размещено объявление о приостановке продажи квартир в этом комплексе. Судя по всему, их резервируют для переселенцев из «Кольцовского дворика» и ЖК «Щербакова, 20» — еще одного проблемного объекта, брошенного застройщиком «Рубикон-Аэро-Инвест» из-за нехватки финансирования.

Среди дольщиков «Кольцовского дворика» не утихают панические настроения, сообщил в беседе с "Уралинформбюро" информированный источник. По его словам, новый инвестор до сих пор не определился, кого переселять в первую очередь, кого — во вторую.

Кроме того, некоторые пострадавшие еще на начальном этапе стройки оформили будущие квартиры на родителей, которые, по документам, уже имеют площади в собственности, а значит, не являются «нуждающимися в жилье» и не подпадают под программу обмена.

Будут ли люди доплачивать за обмен, также пока не понятно. Как пояснили «Уралинформбюро» в САИЖК, решение по этому вопросу примут после 20 апреля — по итогам заседания координационной комиссии, на которой стороны обсудят механизмы и условия обмена квартир.

Стоит напомнить, что ЖК «Кольцовский дворик» — один из самых знаменитых екатеринбургских долевых долгостроев. Его возведением занималась компания «Диарт-Урал». Однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. От действий застройщика пострадало 458 человек. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело: его подозревают в нецелевом использовании средств.

В январе 2018 года в качестве возможного инвестора «Кольцовского дворика» называли компанию «Форум-групп». Однако уже в середине марта случилась внезапная «рокировка»: застройщиком и инвестором проекта назначили САИЖК. В начале апреля стало известно, что обманутым дольщикам ЖК «Кольцовский дворик» предоставят жилье в доме на Рощинской путем обмена квартир. На такой вариант уже согласились 70 человек.

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