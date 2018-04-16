Пора инвестировать…в туристический бизнес!

Инвестиции в квадратные метры сегодня как никогда привлекательны. Особенно в греческие, ведь сегодня страна переживает начало инвестиционного бума. В страну направились инвестиции со всего мира. Только за первые семь месяцев 2017-го вложения в местную недвижимость взлетели более чем на 70%.

И это логично, ведь цены здесь по-прежнему остаются одними из самых низких в Европе, а о стабилизации рынка и хороших перспективах для развития говорят многие эксперты. По итогам 2017 года снижение цен практически остановилось и колеблется на уровне статистической погрешности. А вот доходность в плюсе и часто превышает среднеевропейские 3-5%.

Инвестиционный климат в Греции формируют:

курортная привлекательность Греции. Несмотря на все кризисы, страну ежегодно посещают миллионы туристов из множества стран мира. Согласно официальной статистике Министерства туризма Греции за последний год страну посетило более 27,5 млн туристов. И всем им где-то необходимо остановиться на время отдыха. А значит недвижимость будет востребована.

благоприятный законодательный климат. В стране с 2014 года действует закон о Едином налоге на недвижимое имущество, который предполагает снижение налоговых выплат на недвижимость стоимостью до €200 000, а также европейская программа ESPA, в рамках которой собственник может получить безвозвратные субсидии на строительство и реконструкцию курортных объектов в размере до 60% от общей суммы инвестиции;

конкурентная по сравнению с другими странами ЕС стоимость недвижимости. Экономический кризис обрушил цены. Рынок по сей день очень медленно восстанавливается. Но нет худа без добра. Благодаря низкому «ценнику» в Грецию хлынули иностранные покупатели. Согласно данным Enterprise Greece за 2017 год в Греческую недвижимость вложили средства 2167 частных инвесторов. Причем чаще всего выбирали коммерческие объекты. На них пришлось 65% сделок. Оставшиеся 35% — на жилые дома и апартаменты в курортных зонах.

присутствие на рынке крупных международных игроков. Сегодня в Греции работают такие крупные инвестиционные компании, как Black Rock ( США ), Fosun Group и Cosco Investment c Азии, Eagl Hills c Abu Dhabi ( ОАЭ ) и другие

Выбираем гостиничный бизнес…

Стабильный доход в Греции приносят вложения почти в любую недвижимость. Собственник зарабатывает либо на сдаче в долгосрочную аренду: квартиры + коммерческие помещения для рознично торговли, либо на перепродаже — redevelopment старых здании в центре крупных городов Греции: Афины и Салоники , либо на краткосрочной аренде: сдача апартаментов и вилл в туристических зонах.

Но особенное внимание стоит обратить на гостиницы и апарт-отели в курортных зонах и на островах Греции с сезоном от 6 до 9 месяцев в году, и, конечно же, на городские отели в Афинах и Солониках.

Инвестиции в гостиничный бизнес — самый яркий пример выгодных вложений на греческом рынке. Турпоток, который непрерывно растёт с 2011 года, обеспечивает рентабельность курортной и городской недвижимости на много лет вперед, а динамика изменения цен на аренду номеров позволяет начать получать значительную прибыль уже через полгода после покупки гостиницы. Согласно данным Минтуризма в 2017 году Греция приняла рекордные 27,5 мл туристов. А к 2021-му годовой турпоток превысит 31 млн Дальнейшая перепродажа объекта не менее выгодна. Всего за несколько лет можно сделать качественный ремонт, наработать клиентскую базу и после этого выставить гостиницу на продажу по более высокой цене, чем вы ее купили. Это распространенная практика.

Конечно, есть и свои минусы. Самостоятельно заниматься управлением гостиницей тяжело, для этого нужны профессиональные знания. Для решения такого вопроса можно обратиться в профессиональную управляющую компанию. Например, крупной гостиничной сетью на территории Греции является сеть гостиниц Bomo Club. Управляющая компания Bomo Club входит в состав холдинга Mouzenidis Group. Это сеть клубных отелей и гостиничных комплексов 3*-4*, которые отличаются высокими стандартами качества и большим набором доступных сервисов. Поэтому владелец гостиницы может спокойно передать гостиницу в профессиональное управление и ни о чём не беспокоиться. Владелец будет гарантировано получать высокий доход и параллельно — собственный опыт по управлению гостиничной недвижимостью под известным в Греции гостиничным брендом.

Инвестиционный пример

Гостиница на 100 номеров в курортном районе — на Ситонии, Халкидики. Имеет выгодное расположение: находится недалеко от аэропорта, да еще и на первой береговой линии. На территории гостиницы есть ресторан, бар, бассейн, теннисный корт. Стоимость — €5 000 000.

Прибыль от такого проекта составляет 6% годовых, что в денежном выражении около €300 000 в год. Гостиница полностью готова к работе, поэтому начать зарабатывать можно сразу после вступления в права собственности. Отель можно передать в управление на 5-10 лет, после чего выгодно перепродать. Либо начать заниматься бизнесом самостоятельно уже с наработанным именем и клиентской базой.

Туристический бизнес в Греции — одна из основных доходных отраслей экономики, которая составляет 20% ВВП. Это гарантирует высокую востребованность и, соответственно, ликвидность и доходность.

«Успешность инвестиций данной категории обеспечивается широким спектром дополнительных услуг, которые предоставляет компания: юридическое сопровождение, связанное с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией юридических лиц, консалтинг, аудит, оценка бизнеса, а также брокерские услуги. Наш клиент покупает готовый бизнес только после его всесторонней экспертной оценки. Проверяется достоверность данных о стоимости объекта и его прибыльности, которые предоставил продавец. Также покупатель получает самую подробную информацию об инвестиционном объекте: расположение, количество подразделений, основные фонды и другие активы, деловая репутация и так далее», — объясняет Константин Петридис.

Если не гостиницы, то…

В число самых выгодных инвестиционных проектов входит покупка коммерческих помещений и жилой недвижимости с последующей перепродажей или сдачей в аренду. Причем интересны варианты от новостроек, до помещений, требующих капитального ремонта или реконструкции.

Если говорить о покупке квартир, требующих капитального ремонта, то нужно выбирать варианты в крупных городах, таких как Афины и Салоники. Здесь до сих пор можно найти очень недорогие квартиры за €20 000-40 000. После качественной реновации такое жилье вырастает в цене до 1,5-2 раз, и при перепродаже приносит моментальную прибыль, даже с учетом расходов на ремонт.

В случае более долгосрочных вложений, интереснее всего арендные объекты в крупных городах. Это могут быть, как отдельные квартиры, так и целые доходные дома. Средняя прибыльность здесь составляет от 5% до 9% годовых.

Инвестиционный проект №1: редевелопмент

Доходный дом на 19 квартир-студий в Афинах + коммерческое помещение под супермаркет на первом этаже. Здание выгодно расположено рядом с метро Метаксуриго, в самом центре столицы, что обеспечивает высокий арендный спрос со стороны туристов и местных жителей:

общая площадь: 1662 кв.м стоимость: €850 000 доп. расходы на покупку €60 000 затраты на ремонт €600 000 договор на аренду — заключен на 15 лет доходность — 8,5% годовых или €128 000 Не так давно в Греции начало набирать популярность новое направление для инвестиций — крупные строительные проекты. На ранних этапах строительства выгодно покупать земельные участки или готовые проекты с целью перепродажи.

Инвестиционный объект №2: девелопмент

Жилой комплекс «Криарици» в Северной Греции на Ситонии, регион Халкидики. Проект спроектирован и реализуется компанией Grekodom Development. Расположен в уникальном природном месте с видом на море и Святую гору Афон.

На данный момент идет первая стадия строительства, то есть возведения первых 50 домов. По завершению проекта будет построено более 3000 домов и инфраструктурные объекты: марины, рестораны, магазины, гос.учреждения и т.д. Стоимость участка с домом — от €150 000.