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У псковских браконьеров за неделю изъяли почти 200 кг рыбы
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У псковских браконьеров за неделю изъяли почти 200 кг рыбы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Госинспекторы рыбоохраны за прошедшую неделю выявили 97 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 255 600 рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявлено 27 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 25 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 125 тыс. рублей, изъято 199,5 кг водных биоресурсов и 37 незаконных орудий лова.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявлено 26 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 94 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 92 тыс. рублей, изъято 5 кг водных биоресурсов, 65 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.
Сотрудниками рыбоохраны по Вологодской области выявлено 10 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 38 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 31,5 тыс. рублей, изъято 21 кг водных биоресурсов и 9 незаконных орудий лова.
В Республике Карелия выявлено 8 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 10 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 40 тыс. рублей, изъято 28 кг водных биоресурсов и 24 незаконных орудия лова.
Госинспекторами по Новгородской области за отчетный период выявлено 4 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 4 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 39,6 тыс. рублей, изъято 6 кг водных биоресурсов и 20 незаконных орудий лова.
Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми за отчетный период выявлено 16 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 14,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 11,8 тыс. рублей, изъято 4,5 кг водных биоресурсов, 29 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.
В Архангельской области выявлено 7 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 71 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 30,4 тыс. рублей, изъято 10 незаконных орудий лова.
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