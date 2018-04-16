Ещё
Три земельных участка будут изъяты для строительства развязок на дороге от МКАД до пос. Коммунарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три земельных участка будут изъяты для строительства развязок на дороге от МКАД до пос. Коммунарка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Изъять для государственных нужд — для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до пос. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью — объекты недвижимого имущества», — говорится в документе.
Из его текста следует, что два земельных участка принадлежат ООО «ГСД», а третий — ООО «Камея».
Уточняется, что управление обеспечения кадастрового учета и регистрации прав должно обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества не позднее 20 календарных дней с момента принятия распоряжения.
Документ подписан заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы Натальей Прусаковой.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 6,5 тыс. ипотечных сделок зарегистрировали в Москве в марте Покупатели квартир в четырех корпусах ЖК «Царицыно» могут получить страховые выплаты после обращения Сотрудники МЧС спасли 10 человек при тушении пожара в квартире жилого дома на западе Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии322
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Федеральный канал опозорился с Сирией115
Согласована единая позиция по Сирии61
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз120
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение