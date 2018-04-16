Три земельных участка будут изъяты для строительства развязок на дороге от МКАД до пос. Коммунарка

Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы

«Изъять для государственных нужд — для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до пос. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью — объекты недвижимого имущества», — говорится в документе.

Из его текста следует, что два земельных участка принадлежат ООО «ГСД», а третий — ООО «Камея».

Уточняется, что управление обеспечения кадастрового учета и регистрации прав должно обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества не позднее 20 календарных дней с момента принятия распоряжения.

Документ подписан заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы Натальей Прусаковой.