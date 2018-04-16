Научным организациям упростят порядок аренды имущества

Минобрнауки России разработало проект постановления Правительства, упрощающий процедуру заключения договоров аренды имущества научными организациями и образовательными организациями высшего образования с созданными такими организациями малыми инновационными предприятиями. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас правила заключения договоров аренды определяют порядок и условия заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных образовательных организаций, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы.

Также установлен перечень документов, необходимых для направления учредителю с целью заключения договоров аренды образовательной организации с хозяйственными обществами, а также сроки рассмотрения этих документов учредителем.

Вместе с тем в соответствии с предложениями, поступившими от высших исполнительных органов государственной власти, наиболее острыми остаются вопросы сокращения сроков рассмотрения учредителем обращений образовательной организации или научной организации о согласовании передачи малым инновационным предприятиям в аренду имущества, сокращения перечня документов, представляемых указанными организациями для согласования процедуры передачи имущества в аренду малым инновационным предприятиями.

Также одним из способов упрощения процедуры заключения договоров аренды высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации предлагают отмену процедуры согласования договоров аренды имущества между образовательной организацией или научной организацией и малым инновационным предприятием, заменив её процедурой обязательного уведомления собственника о сдаче в аренду указанного имущества малому инновационному предприятию.

В связи с этим Минобрнауки России разработал проект постановления, предусматривающий внесение изменений в Правила в части сокращения представляемых учреждением учредителю документов для заключения договора с хозяйственным обществом, а также сокращение сроков рассмотрения этих документов учредителем.