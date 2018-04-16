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Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за «несчастную квартиру в Тушине»
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Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за «несчастную квартиру в Тушине» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В центре споров — четырёхкомнатная квартира в столичном районе Тушино. Заявление о получении наследства Алексей подал сразу после смерти отца, а вот его сестра до сих пор не выдвинула своих требований. Распутина уверяет, что ее дочь не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, поскольку страдает от психического заболевания, поэтому собирается переписать долю в квартире на себя.
Сын Емракова уверяет, что Распутина «должна вообще отстать от этой несчастной квартиры в Тушине». «Когда они разводились в 1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородного коттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли 250 тысяч долларов», — заявил он в эфире НТВ.
Алексей рассказал, что уже связывался с нынешним мужем певицы, и они разрешили некоторые финансовые вопросы. Так, если квартира будет поделена между двумя наследниками, стоит поделить и долг по коммунальным расходам — с каждой стороны по 20 тысяч рублей.
Наследник считает, что певица, хоть и ведет себя согласно букве закона, несправедлива по отношению к нему.
Сама же Распутина заявила, что не собирается отказываться от борьбы за долю в квартире — деньги от продажи недвижимости пойдут на лечение Лиды, пишет "СтарХит".
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