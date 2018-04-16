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Аэропорт Домодедово утвердил стоимость построенного к ЧМ‐2018 паркинга
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Аэропорт Домодедово утвердил стоимость построенного к ЧМ‐2018 паркинга 

360tv.ru 1 час назад
Московский аэропорт Домодедово назвал стоимость новой многоярусной парковки, построенной специально к чемпионату мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении аэропорта.
Поставить машину на один час будет стоить 250 рублей. Если припарковать авто на срок от одного до трех суток, то это будет стоить 650 рублей.
Если взять место на 10 суток, то цена составит 250 рублей. Если же туристы захотят оставить автомобиль на срок более 11 суток, то цена также уменьшится до 200 рублей за день.
Домодедовская парковка расположена недалеко от аэровокзала и рассчитана на 1,5 тысячи автомобилей. Вместимость парковок всего аэропорта — пять тысяч автомобилей. Тарифы на паркинг варьируются в зависимости от удаленности парковки. От самой удаленной стоянки руководство аэропорта организовало автобус до здания аэровокзала.
В то же время в подмосковных Химках жители сталкиваются с проблемами в поиске парковочных мест. В этой связи в регионе запустили мобильное приложение, которое помогает удачно поставить машину.
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