Кубань удержала 5 место среди регионов России по продажам новых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе — марте 2018 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 326,5 тыс. единиц. Это на 16,5% больше, чем в 1 квартале 2017 года.

Звание крупнейшего авторынка в стране по-прежнему осталось за Москвой . В столице за отчетный период было продано 48,5 тысяч новых машин, рост составил 11%. Второе место в рейтинге досталось Подмосковью (27,1 тыс. шт.), показатель которого вырос на 13%. Традиционно тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (22,5 тыс. шт., рост +13%).

Лучшим среди нестоличных регионов по продажам новых автомобилей по-прежнему является Татарстан (15 тыс. шт., +9%), который стал четвертым в общем зачете. Место в первой пятерке также сохранил и Краснодарский край (12,5 тыс. шт., с впечатляющим ростом в 19,5%).