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Квартира сгорела в Арзамасском районе из-за электрооборудования
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Квартира сгорела в Арзамасском районе из-за электрооборудования 

Vgoroden.ru 30 минут назад
Фото: В городе N
Нарушение правил монтажа электрооборудования стало причиной пожара, который вспыхнул в двухквартирном доме в деревне Выездное Арзамасского района вчера, 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар был обнаружен слишком поздно. Сообщение о нем поступило в центр управления в кризисных ситуациях около 11.30. К моменту прибытия первых подразделений уже горела одна из квартир и кровля дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
С огнем боролись 16 человек, привлекалось пять единиц техники. Пламя уничтожило квартиру, обгорела крыша дома.
Напомним, молодая пара погибла в огне в Ковернинском районе.
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