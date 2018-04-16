Квартира сгорела в Арзамасском районе из-за электрооборудования

Нарушение правил монтажа электрооборудования стало причиной пожара, который вспыхнул в двухквартирном доме в деревне Выездное Арзамасского района вчера, 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар был обнаружен слишком поздно. Сообщение о нем поступило в центр управления в кризисных ситуациях около 11.30. К моменту прибытия первых подразделений уже горела одна из квартир и кровля дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

С огнем боролись 16 человек, привлекалось пять единиц техники. Пламя уничтожило квартиру, обгорела крыша дома.

Напомним, молодая пара погибла в огне в Ковернинском районе.