Опубликован рейтинг городов мира по росту цен на жилье

Берлин возглавил рейтинг городов мира по росту цен на жилье в 2017 году

Берлин возглавил рейтинг городов мира в 2017 году по росту цен на жилье, говорится в пресс-релизе Knight Frank.

По итогам 2017 года столица Германии возглавила рейтинг Global Residential Cities Index c годовым ростом цен на жилье в размере 20,5%, уточняется в сообщении.

"Во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились: по итогам прошлого года совокупный индекс составил в среднем 4,5%, годом ранее — 6,6%. Отмена фискальных стимулов, введением контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики успокоил локальные рынки. В результате, по итогам 2017 года темпы роста цен на жилье свыше 20% были зафиксированы только в Берлине, а годом ранее — в 12 городах мира", — говорится в материалах.

Москва и Петербург оказались во второй сотне городов, говорится в пресс-релизе Knight Frank. "Санкт-Петербург занял в рейтинге 107-е место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва — 119-е место с показателем 0,2%", — говорится в нем.

За 12 месяцев на рынок столицы вышло 170 новых корпусов в 57 новых объектах, а также 34 новых корпуса в уже реализуемых проектах. В 2017 году, ввиду большого объема предложения и, как результат, высокой конкуренции, девелоперы были вынуждены выводить на рынок новые проекты по более низким ценам, говорится в сообщении. В 2017 году выход новых объектов по привлекательным ценам был нивелирован ростом цен в уже реализуемых и наиболее успешных объектах.