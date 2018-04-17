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Главгосэкспертиза одобрила проект участка ВСМ от Владимира до Нижнего Новгорода
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Главгосэкспертиза одобрила проект участка ВСМ от Владимира до Нижнего Новгорода 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства участка ВСМ Москва — Казань от Владимира до Нижнего Новгорода. Об этом журналистам в кулуарах международной выставки TransRussia сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.
"Мы получили положительное заключение [на строительство] Главгосэкспертизы на пятый, шестой этап, — сказал он. — Это участок от Владимира до аэропорта Нижнего Новгорода, протяженность участка почти 220 км. Запроектировано 210 искусственных сооружений, два внеклассных моста, 25 больших и средних мостов, 16 эстакад, 15 ж/д— и 20 автодорожных путепровода. Общая стоимость (в ценах третьего квартала 2017 года) — 359 млрд рублей", — отметил он.
О проекте ВСМ  Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин, стоимость строительства которой оценивают в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, ее могут запустить в эксплуатацию до 2022-2023 годов.
Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км, скорость движения поездов достигент 400 км/ч, на трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.
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