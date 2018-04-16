В «ГАЗЭКС» рассказали о причинах взрыва в квартире на Химмаше

Сегодня в квартире одной из пятиэтажек на Химмаше произошел взрыв. Представители газовой службы рассказали о причинах ЧП, об этом сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел сегодня днем в доме на Бородина, 4. В одной из квартир раздался хлопок, после чего разгорелся пожар. На место выехали три пожарные машины. В тушении принимали участие 11 спасателей, с огнем им удалось справиться за 40 минут.

Из подъезда пришлось эвакуировать 7 человек, двое из которых — дети. К счастью, пострадавших не оказалось — в момент случившегося в квартире никого не было. Специалисты газовой службы пояснили, что причиной хлопка стало самовольное подключение газового оборудования. Как рассказала женщина, снимающая квартиру, ее сожитель самостоятельно установил газовую плиту, купленную накануне. Это и привело к тому, что произошла утечка газа и последующий взрыв. При этом в «Екатеринбурггазе» отметили, что от жильцов дома сообщений о запахе газа не поступало.

В результате взрыва в квартире выбило окна. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, других повреждений конструкции нет.

Сейчас на месте работают спасатели и аварийные газовые бригады.