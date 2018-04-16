На Химмаше из-за взрыва в квартире вышибло стекла

В квартире на пятом этаже в пятиэтажке на Бородина, 4 прогремел взрыв. Как рассказали Е1.RU очевидцы, волной в квартире вышибло стекла.

Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы и скорая помощь.