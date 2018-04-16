Ещё
На Химмаше из-за взрыва в квартире вышибло стекла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Химмаше из-за взрыва в квартире вышибло стекла 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
В квартире на пятом этаже в пятиэтажке на Бородина, 4 прогремел взрыв. Как рассказали Е1.RU очевидцы, волной в квартире вышибло стекла.
Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы и скорая помощь.
e1.ru: последние новости
Житель Берёзовского нашёл гранату в кухонном шкафчике во время уборки в купленной квартире Уральское гостеприимство: екатеринбуржцы пустят болельщиков переночевать за 200 тысяч в сутки Коллеги — о Максиме Бородине: «Его смерть — серьёзная утрата для журналистики»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии195
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз62
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки35
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией263
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение