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На Химмаше из-за взрыва в квартире вышибло стекла
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На Химмаше из-за взрыва в квартире вышибло стекла
e1.ru
59 минут назад
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e1.ru
В квартире на пятом этаже в пятиэтажке на Бородина, 4 прогремел взрыв. Как рассказали Е1.RU очевидцы, волной в квартире вышибло стекла.
Сейчас на месте работают сотрудники газовой службы и скорая помощь.
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