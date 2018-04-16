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Интернет-продажи билетов на поезда дальнего следования ОЖД в январе-марте выросли на 24% — до 3 млн
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Интернет-продажи билетов на поезда дальнего следования ОЖД в январе-марте выросли на 24% — до 3 млн 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Продажи билетов через интернет на поезда дальнего следования Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-марте 2018 г. выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили более 3 млн единиц. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
«В марте 2018 г. пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет более 1 млн 192 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2017 г. Услугой электронной регистрации в марте воспользовались более 810 тыс. пассажиров (плюс 29%). За три месяца 2018 г. через интернет было оформлено более 3 млн 27 тыс. билетов (плюс 24% к аналогичному периоду 2017 г.). Электронной регистрацией в I квартале воспользовались порядка 2 млн 346 тыс. пассажиров (плюс 23%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что через терминалы самообслуживания за три месяца 2018 г. оформлено более 159 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано порядка 135 тыс., приобретено — более 24,2 тыс.).
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