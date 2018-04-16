Фотоответ всем кто кричал, что по реновации людей переселят за МКАД

Скептики, а точнее те из них, кто громче всех кричали, что людей переселят за МКАД и лишат их дорогой московской земли, уже постепенно замолкают, глядя на первые переезды. Но на их место приходят те, кто утверждают, что первый дом был «потемкинским» и построили его специально к выборам, а что, мол, дальше всё будет хуже.

Сегодня будет много нового, покажу вам сразу четыре дома на западе Москвы , только что сданных и готовых для заселения жильцами из соседних пятиэтажек, попавших в программу реновации.

И вот на смену отслужившим хрущевкам пришли новые современные дома.

Просмотры квартир тут начались 7 апреля.

Адреса новых домов: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3; улица Красных Зорь, дом 59б; Гжатская улица, дом 16, корпус 1.

Всего уже подготовленно 679 квартир. Первыми переедут жители шести пятиэтажек.

Расстояние до новых домов не превысит и 100 метров, а это значит, что новым жильцам будут доступны привычные социально значимые объекты — городская клиническая больница № 31, детская музыкальная школа имени Эдварда Грига и несколько досуговых учреждений.

Первыми в дома на проспекте Вернадского переедут жильцы 158 квартир дома 75, а затем переселение начнется из дома 77, где находится 100 квартир.

Безбарьерная среда в действии

Подъезды

Лифтовая площадка

Архитектурно-планировочные решения учитывают нормы естественной освещенности жилых помещений квартир и кухонь.

Окна выполнены из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Есть даже москитные сетки.

Кроме того, между общественными помещениями первого этажа и жилыми помещениями выполнена звукопоглощающая отделка.

Есть ванные комнаты с окнами

Кухни не менее 10 кв. м.

Напомню, что квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса

Балконы в каждой квартире

И вот такой вид открывается с верхних этажей.

Во дворах уже готовы детские площадки.

Сейчас уже работают специальные центры информирования по переселению, специалисты которых смогут ответить на вопросы горожан. Они будут открыты с 08:00 в трех из четырех передаваемых под заселение домов.

Западный округ стал третьим в городе по количеству пятиэтажек, включенных в программу реновации. В нем их 558 — 11 процентов от общего числа. В Восточном округе в программу вошел 1061 дом, а в Юго-Восточном — 818.

Новые дома, в которые переедут москвичи, — современные и энергоэффективные. В доме 59 на улице Красных Зорь к заселению готовы 245 квартир, на Гжатской улице в 1-м корпусе дома 16 — 159, в домах 69 и 61, корпус 3 на проспекте Вернадского — 161 и 114.

В 14-этажном доме, расположенном по адресу: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, есть навесной вентилируемый фасад с керамогранитными плитами и утеплителем из минераловатной плиты. Общая площадь квартир в новостройке — 6,9 тысячи квадратных метров.

Как вам новые дома?