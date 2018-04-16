Выявлены нарушения при строительстве газопровода в поселке Барнаула 

Госинспекция Алтайского края нашла несоответствие построенного газопровода в Барнауле требованиям проектной документации и отказала застройщику в выдаче соответствующего заключения.
Отметим, что газопровод построен для газификации домов в барнаульском поселке Центральный.
Как пишет ведомство, были нарушены требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета. Выявленные в ходе проверки нарушения застройщик не устранил в срок, к тому же отправил акт приемки построенного газопровода без подписи уполномоченного лица Сибирского управления Ростехнадзора.
В итоге застройщику было отказано в выдаче разрешения.