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Выявлены нарушения при строительстве газопровода в поселке Барнаула
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Выявлены нарушения при строительстве газопровода в поселке Барнаула 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Госинспекция Алтайского края нашла несоответствие построенного газопровода в Барнауле требованиям проектной документации и отказала застройщику в выдаче соответствующего заключения.
Отметим, что газопровод построен для газификации домов в барнаульском поселке Центральный.
Как пишет ведомство, были нарушены требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета. Выявленные в ходе проверки нарушения застройщик не устранил в срок, к тому же отправил акт приемки построенного газопровода без подписи уполномоченного лица Сибирского управления Ростехнадзора.
В итоге застройщику было отказано в выдаче разрешения.
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