Выявлены нарушения при строительстве газопровода в поселке Барнаула

Госинспекция Алтайского края нашла несоответствие построенного газопровода в Барнауле требованиям проектной документации и отказала застройщику в выдаче соответствующего заключения.

Отметим, что газопровод построен для газификации домов в барнаульском поселке Центральный.

Как пишет ведомство, были нарушены требования энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета. Выявленные в ходе проверки нарушения застройщик не устранил в срок, к тому же отправил акт приемки построенного газопровода без подписи уполномоченного лица Сибирского управления Ростехнадзора

В итоге застройщику было отказано в выдаче разрешения.