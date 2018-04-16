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В Омске до конца 2018 года решат судьбу метро
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В Омске до конца 2018 года решат судьбу метро 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил глава региона Александр Бурков.
В 2018 году правительство региона решит судьбу омского метрополитена. Сейчас специалисты разрабатывают различные варианты строительства, оценивают затраты.
«Три проходки и метромост, которые есть, мы можем использовать технически, к примеру, для скоростного трамвая или для обычного трамвая. Сейчас создана рабочая группа — специалисты решают, как лучше поступить. Задача стоит в этом году окончательно принять решение, что с имеющимися объектами делать и двигаться в направлении его реализации. Мы понимаем, что метро туда не дойдет никогда. У нас нет таких денег — метро не построили в советский период, в другие сытые годы, и сегодня в том виде, в котором предполагалось, мы его не построим», — приводит слова Александра Буркова агентство ТАСС.
Бурков также добавил, что правительство пока не ищет инвестора для достройки объекта.
Напомним, строительство метро в Омске начало в 90-е годы XX века. Уже построили метромост, станцию «Библиотека Пушкина». На строительство объекта уже потратили свыше 20 млн рублей.
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