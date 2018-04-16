В Омске до конца 2018 года решат судьбу метро

Об этом сообщил глава региона Александр Бурков.

В 2018 году правительство региона решит судьбу омского метрополитена. Сейчас специалисты разрабатывают различные варианты строительства, оценивают затраты.

агентство ТАСС. «Три проходки и метромост, которые есть, мы можем использовать технически, к примеру, для скоростного трамвая или для обычного трамвая. Сейчас создана рабочая группа — специалисты решают, как лучше поступить. Задача стоит в этом году окончательно принять решение, что с имеющимися объектами делать и двигаться в направлении его реализации. Мы понимаем, что метро туда не дойдет никогда. У нас нет таких денег — метро не построили в советский период, в другие сытые годы, и сегодня в том виде, в котором предполагалось, мы его не построим», — приводит слова Александра Буркова

Бурков также добавил, что правительство пока не ищет инвестора для достройки объекта.