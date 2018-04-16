Германия: страна пустующих квартир

Этот заголовок покажется издевательством тем, кто в Берлине, Мюнхене или Гамбурге месяцами ходит на просмотры и не может снять ничего подходящего. Я сам писал, как на показ дешевой 3-комнатной квартиры в Берлине собралось столько претендентов, что соседи со страху вызвали полицию. Все это правда. Но далеко не вся правда.

Новое правительство твердо пообещало построить до конца легислатуры 1 миллион 500 тысяч квартир по стране. Здорово! Наконец квартирный вопрос разожмет свою хватку на горле молодых семей и сотен тысяч других соискателей доступного жилья. Об этом я как раз и собрался написать. Но, забравшись в статистику и аналитику рынка, понял правоту Ежи Леца: в действительности все оказалось иначе, чем на самом деле!

Германия — это не страна очередей за квартирами, а страна пустых квартир! Прямо сейчас в ФРГ, как утверждает статистика, пустуют два миллиона отремонтированных и готовых к заселению семейных гнездышек. На них нет спроса. Что там беженцы последней волны, мы могли бы переселить в свободное жилье всю мою родную Латвию с ее 2 миллионами жителей — и не заметить этого пополнения.

Да, так называемая квота пустующих квартир по стране постоянно снижается, но и теперь она колеблется в районе 3,2 — 4%, что означает: из почти 50 миллионов квартир Германии пустуют два миллиона. В перенасыщенном Мюнхене эта квота практически равна нулю. Там за любой квартирой стоит очередь желающих. По оценкам экспертов « Дойче банка », баварской столице не хватает прямо сегодня 55 тысяч новых квартир. Но зато в прекрасном Лейпциге почти 40 тысяч единиц жилья ждут своих владельцев или арендаторов!

И так по всей стране, за исключением Мюнхена, университетских городов, Гамбурга, Берлина и немножко Франкфурта и Дюссельдорфа . Оказалось, нам вообще не нужны эти полтора миллиона единиц жилья! Более того, они вредны, они обрушат цены на рынке жилья в большей части Германии — и он скатится в рецессию, как это уже было в 2003 — 2009 годах…

Интересный пример приводит Институт немецкой промышленности, IW. В одном округе на севере страны была потребность в семи квартирах. Рынок отреагировал, банки поддержали кредитами — построили 200 квартир. Теперь их, пустые, надо содержать годами!

В целом, расходы на поддержание в нормальном состоянии рынка пустующего жилья Германии, по мнению специалистов «Дойче банка», к 2020 году подберутся к 50 миллиардам. Вывод отсюда простой: строить надо не там, где дешево, а там, где есть ярко выраженная растущая потребность.

Вот поразительный пример. Один квадратный метр участка под жилье на востоке страны обойдется застройщику при покупке в 12 евро, а в Мюнхене — в 1 тысячу 200 евро. В результате в Мюнхене вводят ежегодно только 43% необходимого жилья — и цены растут на 50% за пять лет, а на большей части территории страны новое жилье лишь охлаждает и без того замороженный рынок.

Кстати, Берлину, со всем его диким спросом на доступное жилье, не хватает всего лишь 75 тысяч квартир, по оценке того же «Дойче банка» в 2017 году. Коалиция пообещала, что столица получит 150 тысяч новых единиц жилья за три оставшихся года. Это, конечно, снимет квартирный вопрос в Берлине, вернув его в состояние 2005 — 2007 гг. Но что будет с теми инвестициями, что уже осуществлены? И с теми, что планируются?

Возможно, тунисскому социальщику с семьей станет проще улучшить жилищные условия, но как это аукнется «русскому» инвестору? И конечно, не только «русскому» — Берлин привлекает сегодня массы молодого денежного энергичного народа изо всех уголков планеты. Всем им нужно жилье. Но всем им нужна и динамика столичной экономики.

Недавно, в сердце «одноэтажного Берлина», популярном восточном районе Панков, я увидел демонстрацию: нам не нужны новые квартиры! О как! — подумал я,. — Пчелы против меда? Оказалось, местные жители борются против планов городских властей построить в Панкове мини-город новых квартир: их смущает смена этажности района и ухудшение его ценового зеркала.

Да уж, квартирный вопрос — он такой: обязательно кого-нибудь да портит…

"Русская Германия", ФРГ