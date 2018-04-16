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Вычеркнули из очереди на жилье жительницу Новосибирска
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Вычеркнули из очереди на жилье жительницу Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Наталья В. получила полдома в 20 квадратных метров и  18 га  сельхозугодий. До этого женщина жила в общежитии по договору социального найма.
«Заявителю принадлежит половина индивидуального жилого дома в селе Рождественке Купинского района Новосибирской области», — констатировал в приказе о снятии женщины с учета и. о. главы администрации Кировского района Андрей Выходцев.
Женщину не признали малоимущей, так как за ней после смерти матери числится жилплощадь и доход, позволяющий приобрести жилье. Рыночная стоимость всего материнского наследства — 123 тысячи рублей. Дом оценили в 101 тысячу, а обе земельные доли в 11 тысяч рублей. Наследство матери Наталья разделит со своим братом.
«Это тот случай, когда человека можно назвать потерпевшим, но закон не на его стороне. И с человеческой позиции Наталью искренне жаль, — комментирует ситуацию глава правозащитной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Формально действия муниципалитета законны и не нарушают прав женщины».
По документам Наталья действительно обладает жильем. Но проблема в том, комментирует «Гражданский патруль», что оно находится в пятистах километрах от фактического места жительства, в глухой деревне.
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