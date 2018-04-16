Кто сколько заработал. Депутаты Госдумы от Кубани отчитались о доходах 

Депутаты Государственной думы от Краснодарского края отчитались от доходов и расходах. «Обзор» сравнил декларации и проверил, как доходы и имущество парламентариев изменились в 2017 году.
Так, экс-мэр Краснодара, а сейчас член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов в прошлом году заработал 5,6 миллиона, а его супруга — 221 тысяч. Недвижимость семьи за год не изменилась: Владимир Лазаревич остался владельцем гаража, а его жена 200-метровой квартиры, 2-метрового нежилого помещения и доли еще в одном нежилом помещении. Машины нет.
За 2017 года доходы семьи депутата от ЛДПР Андрея Лугового упали в три раза. В 2016 году он заработал 13,6 млн, а супруг 3 млн, то в прошлом только 4,5 млн и 1,1 млн соответственно. В собственности Лугового появились новые большие дома, но пропали два земельных участка. Супруга задекларировала два дома, бассейн и земельный участок.
Первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Напсо в 2017 году стал богаче на 4,6 млн рублей, а его супруга заработала 12,6 млн В собственности депутата четыре нежилых здания, лодочный ангар и слип. Супруга владеет порядка 30 зданиями, а также пятью заправками. Собственной машины в семье Напсо нет, но есть моторная лодка Princercaft-Vogve 27SE и прицеп. Из декларации-2017 исчез катер Bayliner 215BR.
Брат министра сельского хозяйства Алексей Ткачев за год получил 4,4 млн рублей, а его супруга 9,5 млн В декларации депутата появился второй несовершеннолетний ребенок. В собственности у молодого папы два земельных участка, дом и квартира, его супруга владеет тремя земельными участками, двумя гаражами и складами, а также квартирой. Кроме того на жену депутата зарегистрирован Mercedes Benz GL 350.
Член комитета по физкультуре Дмитрий Пирог заработал 3,9 млн рублей. При этом в 2016-м доход Дмитрия, его жены и ребенка составил 147 тысяч или по 12 тысяч в месяц. Вместе с тем депутат владеет участком в пять соток и двумя квартирами, а также ездит на Audi A8 D4 Long FL 4.0 TFSI.
Член комитета по аграрным вопросам Наталья Боева за прошлый год стала богаче на 5,6 млн рублей. При этом ее супруг заработал 337 тысяч. Из декларации исчезла 51-метровая квартира, а муж сохранил принадлежащие ему земельные участки в 18 и 12 соток, большой дом и еще один дом с пристройкой. Также в прошлом году супруг поменял Kia Venga на кроссовер Hyundai Tucson.
Призер двух Олимпиад и член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода заработал за год 5,6 млн рублей. В собственности бобслеиста остаются доля в земельном участке и недостроенном доме, небольшие нежилое помещение и хозяйственный блок. Автопарк за год не поменялся — два Mercedes-Benz GLC 250 и один Nissan Qashqai 20.
Избранный от Сочи первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин за год увеличил доход в два раза — до 8,1 млн в прошлом. В его собственности остаются три земельных участка, 109-метровая квартира в России и творческая мастерская. Затулин продолжает владеть квартирой в Испании, которую еще в 1997 году купил в ипотеку. В автопарке депутата осталась Audi A8L.
Видный функционер ОНФ и в прошлом журналист депутат Наталья Костенко заработала в 2017 году 7,1 млн рублей. В собственности Натальи Васильевны нет недвижимости и автомобиля.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов очень сильно потерял в доходах. Так, в 2016 году его заработок превысил 50 млн рублей, а в прошлом — 4,6 миллиона. В собственности остаются четыре нежилых помещения и 249-метровая квартира. В его автопарке два Mercedes-Benz S350.
Член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин в 2017 году он заработал 4,6 млн рублей, а его супруга скромные 10 тысяч. В собственности семьи Ламейкиных половина жилого дома и земельного участка, а в автопарке пикап Volkswagen 2H Amarok и прицеп.