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В Подмосковье появится сервис проверки подлинности документов на недвижимость
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В Подмосковье появится сервис проверки подлинности документов на недвижимость 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Во второй половине 2018 года Московское областное бюро технической инвентаризации запустит электронный сервис, который позволит проверять подлинность документов на недвижимость, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор МОБТИ Александр Беднягин.
«Мы рассматриваем варианты создания новых сервисов для клиентов. В частности, во второй половине 2018 года на сайте предприятия с помощью уникального кода можно будет проверить подлинность документов», — сказал Беднягин.
Он отметил, что этот сервис позволит защитить клиентов МОБТИ от недобросовестных конкурентов, которые занимаются подделкой документов.
«Некоторые конкуренты имитируют внешний вид наших документов, обманывая своих клиентов. Например, технический паспорт могут назвать техническим заключением. Законной силы такие документы не имеют. Поэтому очень важно в вопросах оформления документов на недвижимость обращаться к профессионалам, какими являются специалисты МОБТИ», — подчеркнул Беднягин.
Ранее он сообщил, что выручка Московского областного бюро технической инвентаризации в 2017 году составила более 1,5 миллиардов рублей.
Предприятие оказывает восемь базовых услуг, это составление технического плана дома, подготовка технического паспорта квартиры или дома, выдача копии технического паспорта недвижимости, составление акта обследования, отчета об оценке рыночной стоимости квартиры, выдача справки о наличии или отсутствии права собственности, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости.
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