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Московское областное БТИ поможет проверить подлинность документов
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Московское областное БТИ поможет проверить подлинность документов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Новую услугу предложит в этом году жителям региона Московское областное БТИ. На сайте организации появится сервис по проверке подлинности документов.
"Некоторые конкуренты имитируют внешний вид наших документов, обманывая своих клиентов. Например, технический паспорт могут назвать техническим заключением. Законной силы такие документы не имеют. Во второй половине 2018 года на сайте предприятия с помощью уникального кода можно будет проверить подлинность документов", — сообщил порталу правительства Московской области гендиректор МОБТИ Александр Беднягин.
Этот сервис оценят те, кому при покупке, продаже или приватизации недвижимости понадобится, например, техпаспорт или справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Зачастую у прежних хозяев эти документы есть, но — не всегда подлинные. Проверить законность бумаг можно будет в один клик.
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