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На время ЧМ по футболу часть казанцев будут пускать домой по пропускам
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На время ЧМ по футболу часть казанцев будут пускать домой по пропускам 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Жителям 69-го квартала Ново-Савиновского района Казани и ЖК «Современник», проживающим в радиусе «последней мили» чемпионата мира по футболу выдадут 4 000 пропусков для проезда к своему жилью.
Об этом сообщил журналистам 1-й зам. руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
«Мы точечно отработали с этими кварталами, где были сложности у жителей к подъезду домой и договорились с правоохранительными органами, что введем пропуска с тем, чтобы жители чуть комфортно добирались до своих домов», — сообщил Фаттахов.
Он сообщил, что пропуска будут выдаваться пока по одному на квартиру вне зависимости от наличия прописки, так как многие снимают квартиры. Использовать пропуск планируется уже на тестовом матче перед чемпионатом мира «Рубин» — «Уфа», который пройдет 7 мая в Казани.
«Тестовый матч покажет плюсы или минусы этого решения, чтобы к ЧМ отшлифовать и принять устраивающее всех решение», — уточнил чиновник. Пропуска будут выдаваться через администрацию Ново-Савиновского района, УК и ТСЖ.
В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поручил главе района Тимуру Алибаеву заранее подготовить жителей, оповестить о том, как будет организовано передвижение.
«Нужно будет дойти до каждой квартиры», — заявил мэр.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в Казани с 14 июня по 15 июля. Город примет 6 матчей.
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