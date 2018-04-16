Воронежские сенаторы отчитались о доходах в 2017 году 

Доходы Сергея Лукина упали, а у Галины Кареловой — выросли. Сенаторы от Воронежской области Сергей Лукин и Галина Карелова отчитались о доходах в 2017 году. Их декларации опубликовали на сайте Совфеда. По данным документов, доходы Сергея Лукина в 2017 году упали, ау его коллеги Галины Кареловой, напротив, выросли. В 2017 году Галина Карелова заработала 6,03 млн рублей, что почти на 900 тыс. больше, чем годом ранее. В собственности у нее по-прежнему только квартира площадью 114 кв. м. Сергей Лукин в прошедшем году заработал 5,76 млн рублей, почти на 900 тыс. меньше, чем в 2016 году. В собственности у сенатора, как и годом ранее, два земельных участка, дачный (1,3 тыс. кв. м) и для ведения личного подсобного хозяйства (1,35 тыс. кв. м), две квартиры в России (114 и 86 кв. м) и половина квартиры в Черногории (30 кв. м), а также гараж (18,5 кв. м) и гидроцикл Yamaha. О доходах так же уже отчитались депутаты Госдумы от Воронежской области. Кто из них заработал в 2017 году больше всех, читайте здесь.