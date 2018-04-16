Миллионы и жильё в Испании. Чем владеет самый богатый воронежский депутат Госдумы 

Парламентарии отчитались о доходах за 2017 год. Депутаты Государственной думы отчитались о доходах за 2017 года. Среди парламентариев, представляющих в Госдуме Воронежскую область, самым состоятельным ожидаемо и не в первый раз оказался единоросс, основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарёв, чьи доходы составили почти 170 млн рублей. Его коллеги задекларировали только депутатские зарплаты. «Единая Россия»Сведения о доходах депутатов опубликовали на сайте Госдумы. Самым богатым из депутатов, представляющих Воронежскую область, стал основатель ГК «Молвест» Аркадий Пономарёв. Его доходы в 2017 году составили 169,6 млн рублей. В собственности Аркадия Пономарёва земельный участок под строительство площадью почти 2 тыс. м и жилой дом почти на 350 кв. м. Кроме того, у единоросса, единственного из всех депутатов, непосредственно связанных с регионом, есть недвижимость за рубежом — квартира в Испании площадью 151 кв. м. Еще двумя квартирами в Испании владеет его жена, председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарёва. Так же у неё есть земельный участок под строительство (2,1 тыс. кв. м), жилой дом (215 кв. м) и нежилое встроенное помещение (217 кв. м). В 2017 году она заработала 15,8 млн рублей. Так же в собственности у супругов автомобили «ГАЗ-21В», Mercedes-Benz CL 63 AMG, Ford S-Max, Porshe Cayenne Turbo и квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 800, а в пользовании — квартира площадью 150 кв. м, предоставленная Аркадию Пономарёву как депутату Госдумы. Один из детей депутата в 2017 году заработал 104,2 тыс. рублей. Бывший тележурналист Евгений Ревенко в 2017 году заработал 4,9 млн рублей. В собственности у него имеется квартира (62,9 кв. м), в безвозмездном пользовании еще одна (65,9 кв. м), а также автомобили Land Rover и Range Rover. Супруга депутата за прошедший год заработала 3,1 млн рублей, она владеет квартирой площадью 65,9 кв. м и автомобилями Land Rover и Range Rover Evoque. Ребёнок супругов Ревенко безвозмездно пользуется двумя квартирами площадью 65,9 и 62,9 кв. м. Доходы Сергея Чижова в 2017 году составили 4,7 млн рублей. У него есть земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,2 тыс. кв. м), жилой дом (1 тыс. кв. м) и мотоцикл ММ ВЗ 3115. Кроме того, как депутат он безвозмездно пользуется квартирой площадью 174,4 кв. м. У двух детей Сергея Чижова в безвозмездном пользовании та же думская квартира и еще одна площадью 162,2 кв. м. Татьяна Сапрыкина в прошлом году заработала 4,65 млн рублей. Она владеет квартирой (86,2 кв. м) и гаражом (29,2 кв. м). Жильём в столице, правда, более скромным по размерам, чем Аркадия Пономарёва и Сергея Чижова, ее обеспечила Госдума. В пользовании у парламентария квартира площадью 83,8 кв. м. Муж Татьяны Сапрыкиной за прошедший год не заработал ничего, но у него есть машина — Volvo 850 и возможность пользоваться двумя квартирами, служебной квартирой жены и еще одной (86,2 кв м), а также принадлежащим супруге гаражом. Депутат Андрей Марков задекларировал по итогам 2017 года доходы в размере 4,55 млн рублей. У него в собственности есть два земельных участка — для строительства (4,6 тыс. кв. м) и садоводства (800 кв. м), а также общая с женой квартира (128 кв. м), нежилое помещение (13,9 кв. м) и Volkswagen Touareg. Супруга депутата доходов не задекларировала, но отчиталась о владении участком под строительство (1 тыс. кв. м) и для ведения садоводства (959 кв. м), жилым строением (52 кв. м) и автомобилем Mini Countryman. КПРФЕдинственный представитель партии КПРФ от Воронежской области Сергей Гаврилов в 2017 году заработал 4,45 млн рублей. Из собственности у депутата только мотороллер ТМ3, а в безвозмездном пользовании квартира жены площадью 97,80 кв. м. Ею же пользуются трое детей парламентария. Супруга Сергея Гаврилова владеет земельным участком под жилищное строительство (2,6 тыс. кв. м), жилым домом (281,7 кв. м) и квартирой (97,8 кв. м). Её доходы в минувшем году составили 955 тыс. рублей. «Родина»Единственный представитель партии «Родина» в Госдуме Сергей Журавлёв задекларировал только доход, свою депутатскую зарплату — 4,65 млн рублей. У парламентария нет никакого движимого и недвижимого имущества, ни земельных участков, ни жилья, ни автомобиля. В пользовании у него квартира (85,3 кв. м), предоставленная на срок депутатских полномочий, и жилой дом (76 кв. м). Двое детей Сергея Журавлёва так же никакой собственности не имеют. Елена Гончарова