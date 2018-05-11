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В Мордовии полицейский получал взятки от ритуального агента
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В Мордовии полицейский получал взятки от ритуального агента 

РИА «ФедералПресс» 11 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в получении взяток от сотрудника ритуального агентства. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
С июля 2017 года по апрель 2018 года правоохранитель за денежное вознаграждение сообщал ритуальному агентству о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел. Данную информацию сам он узнавал во время дежурства. Почти за год полицейский заработал таким образом 90 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Мордовии последние 3 года население не жаловалось на похоронные услуги.
Напомним, 15 марта в Саранске около 6.30 утра в подъезде своего дома был застрелен менеджер агентства ритуальных услуг «Обелиск» Виталий Катков. Мужчина возвращался с прогулки с собакой. Сейчас подозреваемый в убийстве мужчины арестован.
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