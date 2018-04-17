16 нестационарных торговых объектов в саду им Баумана реализовали на торгах за I квартал

Предприниматели активно борются на аукционах за нестационарные торговые объекты в столичном саду имени Баумана, в первом квартале 2018 года было реализовано уже 16 точек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы

«Право на размещение и торговлю в 16 НТО разной специализации в саду имени Баумана реализовано на аукционах единой торговой площадки Москвы в первом квартале 2018 года. За возможность торговать в парке боролись 50 человек, в среднем на лот претендовали по три участника. Среднее превышение от стартовой стоимости лотов составило 23,8%», — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев

Максимальное превышение начальной стоимости продемонстрировал аукцион за размещение НТО возле детского городка. За возможность поставить торговый автомат с прохладительными напитками боролись шесть участников, а превышение аукционной стоимости выросло почти в семь раз.

В настоящее время ведется прием заявок по 15 НТО, расположенных в саду имени Баумана. Лоты имеют различное назначение — «Общественное питание», «Зрелищно-развлекательные услуги», «Услуги в области спорта и отдыха», «Кафе» и «Сувенирная продукция».

«Стоимость варьируется от 51 тысячи за киоск площадью 13 квадратных метров до 568 тысяч рублей за павильон площадью 266 квадратных метров. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Договор заключается сроком на 5 лет. Аукционы пройдут в апреле и мае 2018 года», — уточняется в материале.