86% семей направили маткапитал на улучшение жилищных условий 

Материнский капитал стал для россиян способом улучшить жилищные условия. За десять лет действия программы в ней приняли участие 8,5 млн семей. В общей сложности свое благосостояние улучшили 86% участников программы, рассказали «Известиям» в Пенсионном фонде. Эксперты отмечают, что желание россиян направить маткапитал на покупку жилья говорит о том, что квартирный вопрос стоит по-прежнему остро. В Минстрое отметили, что в 2017 году в России ввели в эксплуатацию почти 80 млн кв. м жилья. Владимир Путин поручил ведомству к 2025 году выйти на показатель ввода жилья в 120 млн кв. м в год, что позволит увеличить обеспеченность жильем с 25 до 30 кв. м на человека.