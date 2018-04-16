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86% семей направили маткапитал на улучшение жилищных условий
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86% семей направили маткапитал на улучшение жилищных условий 

Авторадио 1 час назад
Материнский капитал стал для россиян способом улучшить жилищные условия. За десять лет действия программы в ней приняли участие 8,5 млн семей. В общей сложности свое благосостояние улучшили 86% участников программы, рассказали «Известиям» в Пенсионном фонде. Эксперты отмечают, что желание россиян направить маткапитал на покупку жилья говорит о том, что квартирный вопрос стоит по-прежнему остро. В Минстрое отметили, что в 2017 году в России ввели в эксплуатацию почти 80 млн кв. м жилья. Владимир Путин поручил ведомству к 2025 году выйти на показатель ввода жилья в 120 млн кв. м в год, что позволит увеличить обеспеченность жильем с 25 до 30 кв. м на человека.
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