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В Омске потратят больше 100 млн рублей на ремонт дороги по ул. Красный Путь
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В Омске потратят больше 100 млн рублей на ремонт дороги по ул. Красный Путь 

АиФ-Омск 38 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Красный Путь. Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Мэрия Омска объявила пять аукционов на ремонт городских автомагистралей. Так, дорогу по улице Красный Путь отремонтируют за 114.2 млн рублей.
Также в 2018 году ремонт пройдёт на улице Химиков (начальная стоимость контракта -43,2 млн рублей) и на улице 3-й Молодёжной (54,5 млн рублей).
Отметим, что подрядчики должны завершиться все работы до 1 сентября.
Напомним, в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог. При этом по 36 участкам уже объявили аукционы. По словам замминистра строительства и ЖКХ Омской области Александра Фрикеля, ремонт городских магистралей начнётся в середине мая.
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 Ещё 9 источников 
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