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Жителям Подмосковья рассказали, зачем проводить обмер квартиры в новостройке
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Жителям Подмосковья рассказали, зачем проводить обмер квартиры в новостройке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Обмер квартиры в новостройке, проведенный независимой от застройщика организацией, позволит покупателю недвижимости не переплачивать за несуществующие метры, сообщил в интервью официальному порталу правительства Подмосковья генеральный директор Московского областного бюро технической инвентаризации (МОБТИ) Александр Беднягин.
Он отметил, что порядка 30% заказов в МОБТИ составляет техническая инвентаризация, которая заключается в обмерах объектов. Проведение дополнительных обмеров часто требуется в случаях, когда покупатели квартир не согласны с данными по площади, предоставленными застройщиком.
«Когда покупатели квартир заключают с застройщиком договор о долевом участии, часто одним из его условий является проведение фактических обмеров построенной жилплощади. То есть для покупателя речь идет о доплате за фактическую площадь квартиры, превышающую площадь, указанную в договоре. Если клиент воспользуется замерами, которые ему предоставил застройщик, он заплатит за дополнительные метры. Мало того, ему придется ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, размер которых зависит от количества квадратных метров. Как следствие, люди часто обращаются к нам, чтобы мы провели независимые обмеры», — сказал Беднягин.
По его словам, на основании полученного от Московского областного БТИ технического паспорта ведутся переговоры с застройщиком по изменению условий договора.
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