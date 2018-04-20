Более 11 тыс. электронных заявлений поступило в московский Росреестр в марте

Управление Росреестра по Москве получило более 11 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет в марте 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления. «В марте 2018 г. в управление Росреестра по Москве поступило 11 тыс. 587 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет. Это на 11% больше, чем в феврале текущего года, когда было принято 10 тыс. 402 заявления онлайн», — говорится в сообщении.

Росреестр также отметил рост интереса к предоставлению услуг в электронном виде со стороны физических лиц. «Так, в марте 2018 г. от москвичей поступило 9 тыс. 198 онлайн-заявлений (79% в общем объеме электронных заявлений за месяц), что на 26% больше, чем в предшествующем феврале (7 тыс. 284 заявления)», — пояснили в пресс-службе.

При этом, по данным управления, доля приостановлений и отказов по электронным заявлением остается низкой. «В марте 2018 г. она составила 1,7% и 0,7% соответственно», — отмечает пресс-служба.