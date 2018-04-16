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Депутат думы Нижнего Тагила отчиталась об отсутствии доходов
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Депутат думы Нижнего Тагила отчиталась об отсутствии доходов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Депутаты гордумы Нижнего Тагила отчитались о доходах в 2017 году. Больше всех заработал спикер Алексей Пырин — свыше 14 миллионов рублей. Вместе с супругой он владеет земельным участком в 456 квадратных метров, садовым домом и квартирой. В личном владении у него — гараж, автомобиль Lexus GX 460 и прицеп к машине.
На втором месте по доходам — Вячеслав Малых, заработавший 5,79 миллиона рублей. На третьем — Никита Беркутов (5,16 миллиона), передает "Уралинформбюро".
Отдельного упоминания заслужила Мария Лисина. Она, судя по декларации, не заработала в минувшем году ни копейки. В собственности у народной избранницы, прошедшей в думу по спискам "Единой России", числятся четверть квартиры и автомобиль Mazda 6.
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