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1,5 млн рублей заработал несовершеннолетний ребёнок ростовского сенатора
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1,5 млн рублей заработал несовершеннолетний ребёнок ростовского сенатора 

АиФ Ростов 27 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Несовершеннолетний ребёнок представителя Ростовской области в Совете Федерации Евгения Бушмина заработал в прошлом году 1,5 миллиона рублей.
Об этом стало известно после публикации сенаторами деклараций о доходах за 2017 год, которые появились на сайте Совета Федерации.
Чем именно занимается ребёнок сенатора, не указано, однако доходы у него стабильные — в 2016-м году несовершеннолетний заработал те же самые 1,5 миллиона.
А вот у самого Бушмина доходы упали. В прошлом году сенатор от Ростовской области, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации, заработал 7,4 миллиона рублей, что почти на два миллиона меньше, чем в 2016-м году.
По всей видимости, по этой причине имущественное положение сенатора почти не изменилось. Он по-прежнему передвигается на автомобиле Mersedes Benz GL-400, в собственности у него находятся квартира площадью в 212 квадратных метров, особняк площадью 260 квадратных метров и земельный участок.
Еще три квартиры записаны на несовершеннолетнего ребёнка.
Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, который также представляет в Совфеде Ростовскую область и занимается в верхней палате российского парламента вопросами международного сотрудничества, за год заработал порядка 4,9 млн рублей.
Автомобиля у него нет, а из имущества — квартира площадью 180 квадратных метров, и еще треть квартиры, находящейся в совместном владении.
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