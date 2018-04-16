Ректор ОмГУ за год заработал почти 3 млн рублей

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

В 2017 году ректор Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Алексей Якуб заработал 2,7 млн рублей. Это на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. Руководитель вуза владеет квартирой площадью 90,7 квадратных метра, жилым домом площадью 142,6 квадратных метра, земельным участком площадью 2571 квадратный метр.

Кроме того, в собственности автомобили Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска и SKODA Yeti 2017 года выпуска. Жена ректора в 2017 году заработала 374 302 рубля. Она владеет квартирой 59,7 квадратных метра.