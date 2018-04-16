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Застройщик получил право открыть продажи в ЖК «Преображение» на востоке Москвы
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Застройщик получил право открыть продажи в ЖК «Преображение» на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Застройщик получил право открыть продажи в жилом комплексе «Преображение» на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«Москомстройинвест одобрил реализацию первого этапа строительства ЖК «Преображение», который расположен по адресу: Тюменский проезд, вл. 3-5 (ВАО)», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе уточнили, что заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «Глобал Групп» (входит в группу компаний «Инград»), которое возводит данный жилой квартал комфорт-класса.
«Теперь застройщик может начать реализацию первого этапа строительства объекта, в ходе которого планируется построить четыре жилых корпуса. Завершить возведение данных корпусов инвестор планирует в III квартале 2020 г. ЖК «Преображение» будет строиться в два этапа. В целом в рамках проекта инвестор намерен построить 11 монолитных жилых корпусов переменной этажности с подземной автостоянкой и необходимую коммерческую и социальную инфраструктуру: дошкольное образовательное отделение на 275 мест, школу на 600 учеников, магазины и так далее», — пояснил К. Тимофеев.
В пресс-службе отметили, что кроме того, в проекте планируется реализовать концепцию «двор без машин».
«Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест», — напомнил К. Тимофеев.
В пресс-службе добавили, что с начала 2018 г. в комитет поступило 88 заявок на получение ЗОС, по 40 из них выдано положительное заключение.
«Остальные заявки мы направляем застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами комитета недочетов. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС», — заключил председатель Москомстройинвеста.
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