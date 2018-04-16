«Плохие» лесопользователи пополнили казну на 12 миллионов рублей

В январе — марте текущего года недобросовестные лесопользователи заплатили в бюджет РФ более 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области

Сумма была взыскана за нарушения условий договора об аренде. Самые частые нарушения — несвоевременная плата за использование лесов, игнорирование работ по охране, защите и восстановлению лесных насаждений.

За первые три месяца 2018 года костромская административная комиссия рассмотрела 73 случая подобных нарушений. После этого местные лесопользователи отчислили в казну РФ 12 миллионов 200 тысяч рублей.

Для большей эффективности взыскания налогов департамент мониторит динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков. Таким образом, выявляются предприятия, снижающие уплату налогов. С помощью этих мер в 2017 году бюджетные комиссии муниципалитетов заставили заплатить 261 арендатора. С них было взыскано 16 миллионов рублей долга.