Квартиры в Москве стали доступнее

На рынок жилья выводят все новые и новые дома. Как отмечают в компании «ИРН-Консалтинг», количество метров, выставленных на продажу в столице и Подмосковье , выросло за последние три года примерно в полтора раза. Если с 2011 по 2013 годы покупателям предоставляли 4-5 млн квадратных метров жилья на выбор, то в 2017 году — уже 7,5 млн «квадратов». При этом в 2018-м снижения объемов эксперты пока не ожидают.

Потепление и ожидание

В чем же причины такой активности? Их две.

Первая — оттепель 2014 года, когда власти Москвы перестали делать ревизию девелоперских инвестконтрактов.

По данным столичного Стройкомплекса, с 2010 по 2013 годы в городе расторгли около 500 инвестконтрактов. Как заявил тогда мэр Москвы Сергей Собянин , решение далось непросто, но власти города не позволили возвести те объекты, которые окончательно загубили бы центр столицы и могли привести к массовой точечной застройке. Но ужесточения длились недолго. К 2014 году для застройщиков наступила весна — они начали осваивать промзоны и другие территории города.

Вторая причина, почему возводить дома стали чаще, связана с поправками к федеральному закону N 214-ФЗ. Их суть сводится к усилению контроля над деятельностью застройщиков и повышению требований к ним. Поправки должны были вступить в силу с 2017 года; в 2016-м на рынке наблюдался строительный бум. Девелоперы знали про грядущие ужесточения, вот и старались в спешке построить как можно больше объектов.

Посетители на выставке «Недвижимость от лидеров»

Сегодня предложение на столичном рынке жилья приблизительно в 1,5-2 раза превышает объем спроса. В Подмосковье — в 2,6 раз. При этом число новых домов растет гораздо быстрее спроса на квартиры в них, отмечают в «ИРН-Консалтинг». Поэтому третий год цены на жилье в Москве и Подмосковье падают примерно на 10% в год. И такая тенденция сохранится на ближайшие несколько лет.

На интерес покупателей влияет и их покупательская способность. По данным Росстата, уровень средней зарплаты в начале прошлого года упал в столице на 8,4%. Аналитики полагают: этот тренд в ближайшей перспективе сохранится.

Получается, что сегодня на рынке Москвы довольно большой выбор предложений, в то же время приобретать квартиры спешат далеко не все.

А как видят рынок специалисты по недвижимости? News.ru узнал у них, в каком сегменте сейчас сконцентрирован максимальный спрос.

Ярослав Дарусенков , руководитель департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья»:

«Уровень спроса на квартиры отличается в зависимости от класса. В последние два месяца наблюдается снижение покупательской активности в сегментах «комфорт+» и «бизнес-класс». С учетом понижающейся реальной покупательской способности населения новостройки эконом— и комфорт-класса пользуются более стабильным спросом со стороны потенциальных покупателей.

В массовом сегменте спрос с конца зимы остается стабильным и не снижает обороты. Большой популярностью пользуются жилые комплексы в районе Некрасовка, в городах Долгопрудный Балашиха ».

Татьяна Подкидышева, директор по продажам компании «НДВ-Супермаркет недвижимости»:

«В последнее время застройщики вывели много интересных по своему оформлению и концепции проектов, желая успешно конкурировать на весьма плотном рынке. Сейчас на смену термину «эконом» пришел «стандарт». Объекты, подпадающие под данную категорию, демонстрируют более интересный визуальный облик. Это модернизированные серии панельных домов. Да и в целом, качество объектов на рынке выросло.

Сезонное снижение активности ожидается уже скоро. В связи с майскими праздниками наступит небольшое традиционное затишье».