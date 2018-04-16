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8 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ногинске
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8 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ногинске 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном Ногинске во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Как отмечается в материале, в 01:13 от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Ногинск, улица Бетонная, дом 19.
«По прибытию первого пожарного подразделения в 01:21 было установлено, что происходит открытое горение лестничного марша в жилом доме на площади 25 квадратных метров. Эвакуировано восемь человек до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, пожар был полностью ликвидирован.
«В результате пожара обгорела лестничная клетка, квартиры не пострадали, несущие конструкции не повреждены. Все жители вернулись в свои квартиры», — отмечается в материале.
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