8 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ногинске

В подмосковном Ногинске во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается в материале, в 01:13 от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Ногинск, улица Бетонная, дом 19.

«По прибытию первого пожарного подразделения в 01:21 было установлено, что происходит открытое горение лестничного марша в жилом доме на площади 25 квадратных метров. Эвакуировано восемь человек до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, пожар был полностью ликвидирован.

«В результате пожара обгорела лестничная клетка, квартиры не пострадали, несущие конструкции не повреждены. Все жители вернулись в свои квартиры», — отмечается в материале.