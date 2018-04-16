Идеальный загородный дом, чтобы пережить кризис

В преддверии традиционно «горячего» сезона в сегменте загородного жилья подмосковные эксперты смоделировали модель поведения потенциальных покупателей и выяснили, в чем ее основные проблемы. Прежде всего, полагают знатоки вопроса, граждане, собирающиеся приобрести «домик в деревне», становятся жертвами собственных представлений об идеальном жилье, рожденных под влиянием фильмов и книг и никак не коррелирующих с реалиями рынка.

Под словосочетанием «загородный дом» у большинства людей, подмечает руководитель одного из офисов компании «ИНКОМ-Недвижимость» Антон Архипов , перед глазами людей встает резиденция с классическими атрибутами «красивой жизни»: широкими лестницами, огромными окнами, просторными верандами, камином и прочими прелестями. Те же граждане, которые уже имеют хоть какое-то представление об этом сегменте жилья, развивает он мысль, предъявляют к объектам более адекватные требования. В их представлении это должен быть высокой стадии готовности двухэтажный дом общей площадью от 120 до 150 квадратных метров с тремя спальнями, гостевой и рабочей зонами, а также детской игровой комнатой и мансардой, располагающийся на расстоянии не более 30 километров от МКАДа в достаточно развитом поселении. За такое вполне приличное и разумное предложение граждане готовы заплатить 5 или даже 6 миллионов рублей, только вся сложность заключается в том, что сейчас на «загородке» данных вариантов крайне мало.

В поисках вышеописанного «идеала» среднестатистический клиент может один-два месяца без объяснения причин отклонять все лоты, которые хоть в чем-то не соответствуют вышеописанным параметрам. При этом, подчеркивает руководитель еще одного «инкомовского» офиса по продаже недвижимости Алексей Сенчук, он будет абсолютно уверен в том, что либо риелтор подбирает «что-то не то», либо подходящий вариант ему попросту еще не встретился. На примирение с реальностью и понимание того, что отыскать «дом своей мечты», по всей видимости, так и не удастся, покупателю требуется еще около месяца. После этого он выражает готовность выстраивать диалог и скрупулезно изучать все поступающие предложения. Здесь выясняется, что только порядка 20% всего имеющегося объема предложения укладываются в рамки озвученного бюджета. Во всех же остальных вариантах либо потребительские характеристики гораздо беднее ожидаемых, либо бюджет покупки превышает изначально планируемый как минимум вполовину, а то и вообще в несколько раз: среднестатистический коттедж на загородной «первичке» сейчас торгуется на отметке в 32 миллиона рублей, а таунхаус — 13 миллионов рублей.

После осознания этого факта граждане начинают корректировать свои запросы. Первым, по словам Алексея Сенчука, «рихтуется» параметр удаленности от столицы и направление поиска. Во вторую очередь меняются требования к степени готовности поселка или дома. Наконец, в самом крайнем случае пересматриваются представления о параметрах самого строения — общей площади дома, материалов изготовления и так далее. При этом увеличивать бюджет покупки более чем на 20% отваживается только 12% покупателей. Еще 23% граждан готовы «накинуть» 10-20% к первоначально запланированной сумме, а половина готова доплатить максимум 10%. Оставшиеся 15% предпочитают «стоять насмерть» — вместо того, чтобы добавить немного денег, они соглашаются поступиться тем или иным параметром жилья. Однако примерно треть потенциальных покупателей в связи с несоответствием реалий рынка их представлениям и ожиданиям не готовы идти вообще ни на какие компромиссы. Они либо продолжают накапливать денежные средства, либо «ложатся на дно» в ожидании изменения рыночной конъюнктуры.

Вообще, отмечают риелторы, люди по-прежнему уверены, что в сегменте загородного жилья правила рынка все еще диктуются покупателями, поэтому с выбором конкретного объекта для совершения сделки купли-продажи они не торопятся. Если их не подгоняют какие-либо факторы (например, в семье вот-вот ожидается прибавление), то принимать решения о покупке они могут от 6-8 месяцев до года. Сегодня при самом оптимальном раскладе, констатирует Антон Архипов, человек решается на сделку в течение двух или трех месяцев, тогда как до волны кризиса 2014 года подобные шаги предпринимались всего за несколько недель. Одновременно возросла и доля так называемых «дерзких» покупателей, предлагающих выкупить лот со скидкой от 20% и более. Такие люди, признают эксперты, были на рынке всегда, однако в настоящее время их доля заметно возросла — с 10% до 15% от общего числа клиентов агентств по продаже недвижимости.

Кроме того, эксперты по продаже жилья отмечают одну интересную тенденцию — в течение минувшего года среди россиян заметно подросла популярность домов из дерева. Если ранее подобные объекты оттягивали на себя 31% всех покупок на рынке загородного жилья, то к настоящему времени этот показатель достиг 38%. При этом анонсированная премьер-министром Дмитрием Медведевым инициатива о государственном субсидировании ипотеки на покупку готовых деревянных домов в качестве основного действующего фактора не рассматривается экспертами загородного рынка. В прошлом году, обращает внимание Антон Архипов, на загородном рынке было продано в целом более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, а выделенные государством на 2018 год 198 миллионов рублей позволят россиянам приобрести всего лишь 2,5 тысячи домовладений вне городской черты, общая площадь которых составит только 350 тысяч «квадратов». Главная причина любви покупателей к деревянным домам — банальная экономия средств.

По словам Алексея Сенчука, до 90% всех домостроений в сегменте дальних дач возведены по каркасной технологии, поскольку она отличается низкой себестоимостью. Обустройство каркасной коробки, свидетельствует эксперт, обходится в среднем в 500-600 тысяч рублей, еще одним ее преимуществом в глазах большинства россиян заключается в том, что все работы по ее установке можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. С учетом дополнительных затрат на обустройство кровли, остекление и отделку домовладение может обойтись строителям в полтора миллиона рублей, что соответствующим образом отразится на его ценнике при продаже.