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Строительство дома для молодых семей завершается в Комсомольске
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Строительство дома для молодых семей завершается в Комсомольске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Комсомольске-на-Амуре завершается строительство дома, половину квартир в котором получат молодые семьи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На сегодняшний день в новостройке завершена кирпичная кладка, идёт укрепление и утепление коробки навесным фасадом. В ближайшее время строители приступят к прокладке коммуникаций и внутренним отделочным работам.
Дом возводит местная компания «Росинмонолитстрой» по программе долевого строительства. Около половины квартир в пятиэтажке получат молодые семьи города Юности.
— Семьи вложат в покупку квартир собственные средства и социальные выплаты из краевого и местного бюджетов по региональной программе «Жильё молодым», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Размер софинансирования зависит от состава семьи. В среднем это 600-700 тысяч, а для семей из 4-5 человек — около 1 млн рублей.
Планируется, что дом заселят уже в конце лета.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пятиэтажный дом строится на улице Пионерской рядом с аналогичным жилым зданием, которое было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Новоселье в нём также отметили молодые семьи. Кроме этого, несколько квартир в новостройке получили сироты, стоящие в очереди на обеспечение жильём.
Рядом с типовыми пятиэтажками подрядчик уже готовит котлован под строительство ещё одного многоэтажного дома. Эта первая комплексная застройка в Комсомольске за долгие годы.
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