Строительство дома для молодых семей завершается в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре завершается строительство дома, половину квартир в котором получат молодые семьи, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

На сегодняшний день в новостройке завершена кирпичная кладка, идёт укрепление и утепление коробки навесным фасадом. В ближайшее время строители приступят к прокладке коммуникаций и внутренним отделочным работам.

Дом возводит местная компания «Росинмонолитстрой» по программе долевого строительства. Около половины квартир в пятиэтажке получат молодые семьи города Юности.

— Семьи вложат в покупку квартир собственные средства и социальные выплаты из краевого и местного бюджетов по региональной программе «Жильё молодым», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Размер софинансирования зависит от состава семьи. В среднем это 600-700 тысяч, а для семей из 4-5 человек — около 1 млн рублей.

Планируется, что дом заселят уже в конце лета.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пятиэтажный дом строится на улице Пионерской рядом с аналогичным жилым зданием, которое было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Новоселье в нём также отметили молодые семьи. Кроме этого, несколько квартир в новостройке получили сироты, стоящие в очереди на обеспечение жильём.

Рядом с типовыми пятиэтажками подрядчик уже готовит котлован под строительство ещё одного многоэтажного дома. Эта первая комплексная застройка в Комсомольске за долгие годы.