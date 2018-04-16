Стали известны доходы полпредов Президента РФ

На официальном сайте Президента РФ Владимира Путина опубликована информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников администрации Президента , в том числе и полномочных представителей главы государства в федеральных округах.

Согласно открытой информации, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло имеет в собственности коттедж площадью

585,9 кв. м, квартиру площадью

94,1 кв. м, а также гараж —

15 кв. метров. Вся недвижимость расположена в России . Также Сергей Меняйло является владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Декларированный годовой доход полпреда в СФО за 2017 год составил 8 348 732 рубля.

Супруга полпреда владеет 1/3 доли квартиры и коттеджа. Ее декларированный годовой доход — 371 836 рублей.

Сергей Иванович Меняйло, полпред Президента РФ в СФО. Фото Никиты Давыденко

Чуть меньше, 7 635 623 рубля, — годовой доход Игоря Холманских , полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе. В собственности у полпреда жилой дом площадью

433,3 кв. метра, а также доли собственности в четырех квартирах в России. Судя по декларации, автомобиля у уральского полпреда нет. Зато есть у жены — Toyota Highlander. Доход супруги — 570 431 рубль.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев неравнодушен к ретро-автомобилям. Полпред ЦФО владеет ГАЗ-М20 «Победа», М-403 «Москвич» и ГАЗ-69А. Наверное, поэтому полпреду необходим гараж площадью

31,4 кв. м. Полпред имеет в собственности в России две квартиры:

252,7 кв. м и 127 кв.м. Декларированный годовой доход полпреда в ЦФО — 10 517 220 рублей.

Самый большой годовой доход указал полпред Южного федерального округа Владимир Устинов — 11 531 218 рублей.

Владимир Васильевич Устинов, полпред Президента РФ в ЮФО. Фото с официального сайта полпреда Президента России в Южном федеральном округе

Он является владельцем шести земельных участков, трех жилых домов и одной квартиры. В его личном автопарке — два автомобиля (Мерседес-Бенц С 500, Ленд Ровер Рендж Ровер спорт) и один мотоцикл — Java 350.

Меньше всех полпредов в прошлом году заработал полпред Приволжского федерального округа Михаил Бабич . Его декларированный годовой доход составил 6 581 986 рублей. В его собственности четверть доли в квартире площадью

177,9 кв. м. Автомобиля, судя по декларации, нет вообще. Доли в квартире он делит с двумя дочерьми, автомобили в их собственности также отсутствуют.