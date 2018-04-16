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Стали известны доходы полпредов Президента РФ
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Стали известны доходы полпредов Президента РФ 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На официальном сайте Президента РФ Владимира Путина опубликована информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников администрации Президента, в том числе и полномочных представителей главы государства в федеральных округах.
Согласно открытой информации, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло имеет в собственности коттедж площадью
585,9 кв. м, квартиру площадью
94,1 кв. м, а также гараж —
15 кв. метров. Вся недвижимость расположена в России. Также Сергей Меняйло является владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Декларированный годовой доход полпреда в СФО за 2017 год составил 8 348 732 рубля.
Супруга полпреда владеет 1/3 доли квартиры и коттеджа. Ее декларированный годовой доход — 371 836 рублей.
Сергей Иванович Меняйло, полпред Президента РФ в СФО. Фото Никиты Давыденко
Чуть меньше, 7 635 623 рубля, — годовой доход Игоря Холманских, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе. В собственности у полпреда жилой дом площадью
433,3 кв. метра, а также доли собственности в четырех квартирах в России. Судя по декларации, автомобиля у уральского полпреда нет. Зато есть у жены — Toyota Highlander. Доход супруги — 570 431 рубль.
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев неравнодушен к ретро-автомобилям. Полпред ЦФО владеет ГАЗ-М20 «Победа», М-403 «Москвич» и ГАЗ-69А. Наверное, поэтому полпреду необходим гараж площадью
31,4 кв. м. Полпред имеет в собственности в России две квартиры:
252,7 кв. м  и 127 кв.м. Декларированный годовой доход полпреда в ЦФО — 10 517 220 рублей.
Самый большой годовой доход указал полпред Южного федерального округа Владимир Устинов — 11 531 218 рублей.
Владимир Васильевич Устинов, полпред Президента РФ в ЮФО. Фото с официального сайта полпреда Президента России в Южном федеральном округе
Он является владельцем шести земельных участков, трех жилых домов и одной квартиры. В его личном автопарке — два автомобиля (Мерседес-Бенц С 500, Ленд Ровер Рендж Ровер спорт) и один мотоцикл — Java 350.
Меньше всех полпредов в прошлом году заработал полпред Приволжского федерального округа Михаил Бабич. Его декларированный годовой доход составил 6 581 986 рублей. В его собственности четверть доли в квартире площадью
177,9 кв. м. Автомобиля, судя по декларации, нет вообще. Доли в квартире он делит с двумя дочерьми, автомобили в их собственности также отсутствуют.
Рейтинг доходов новосибирских депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области читайте на нашем сайте.
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