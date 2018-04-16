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В Омске достроят сразу три многоквартирных дома в комплексе «Московка-2»
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В Омске достроят сразу три многоквартирных дома в комплексе «Московка-2» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Застройщик и подрядные организации, занимающиеся строительством домов в жилом комплексе «Московка-2», в соотвествии с решением прокуратуры, должны закончить строительство многоквартирных домов № 5, 10, 12 в квартале «Б» жилого комплекса «Московка-2». К такому решению прошёл Ленинский районный суд города Омска. Прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения.
Отметим, что застройщик и подрядчики неоднократно нарушали срок завершения строительства домов, в связи с этим прокуратура Ленинского округа г. Омска вносила им представления.
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