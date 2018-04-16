Инвестиции в первую частную российскую трассу оценивают в 300 млн рублей 

Примерно 300 млн рублей будет стоить километр первой в нашей стране частной трассы, которая свяжет Оренбуржье с западной границей РФ.
Дорогу «Меридиан» планирует строить «Русская холдинговая компания». В районе Смоленска она выйдет на Беларусь. Предполагается, что дорогу будут эксплуатировать грузовики и, соответственно, на платной основе. Это будет первая частная трасса в стране.
Что касается непосредственно Оренбургской области, то «наш» участок обойдется региону в 300 млн рублей за километр. По словам Губернатора Юрия Берга, которые приводит ТАСС, это частные инвестиции. Начнутся работы в 2018 году.