Ещё
Инвестиции в первую частную российскую трассу оценивают в 300 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвестиции в первую частную российскую трассу оценивают в 300 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Примерно 300 млн рублей будет стоить километр первой в нашей стране частной трассы, которая свяжет Оренбуржье с западной границей РФ.
Дорогу «Меридиан» планирует строить «Русская холдинговая компания». В районе Смоленска она выйдет на Беларусь. Предполагается, что дорогу будут эксплуатировать грузовики и, соответственно, на платной основе. Это будет первая частная трасса в стране.
Что касается непосредственно Оренбургской области, то «наш» участок обойдется региону в 300 млн рублей за километр. По словам Губернатора Юрия Берга, которые приводит ТАСС, это частные инвестиции. Начнутся работы в 2018 году.
ProOren: последние новости
Прокуроры Оренбуржья наказали недобросовестных застройщиков Еще одну машину тушили ночью оренбургские пожарные Роспотребнадзор Оренбурга защитил права инвалида из Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты586
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа138
Глава Франции выдвинул обвинение России785
За Асада: понедельник начинается с санкций135
Эксперты обрадовали россиян232
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
00:31
Гуф показал интимное фото с Кети Топурией
Шоу-бизнес
02:48
Китай бросил вызов США
Азия В мире
01:27
В РФ отреагировали на попадание Асада в базу «Миротворца»
Политика В мире
04:06
«Весь мир должен учиться у Украины»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение