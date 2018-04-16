В Нальчике горит торговый павильон 

НАЛЬЧИК, 16 апр — РИА Новости. Возгорание в торговом павильоне на рынке Нальчика охватило, по предварительным данным, около 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Ранее региональное МЧС проинформировало, что утром в понедельник загорелся павильон на рынке.
"Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет", — сказал собеседник агентства.
На место происшествия работают 44 человека и восемь единиц специальной техники.