В Нальчике горит торговый павильон

Ранее региональное МЧС проинформировало, что утром в понедельник загорелся павильон на рынке.

"Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия работают 44 человека и восемь единиц специальной техники.