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В Нальчике горит торговый павильон
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В Нальчике горит торговый павильон 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
НАЛЬЧИК, 16 апр — РИА Новости. Возгорание в торговом павильоне на рынке Нальчика охватило, по предварительным данным, около 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Ранее региональное МЧС проинформировало, что утром в понедельник загорелся павильон на рынке.
"Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет", — сказал собеседник агентства.
На место происшествия работают 44 человека и восемь единиц специальной техники.
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