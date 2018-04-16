Пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй павильон

Утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.

"Пожар перекинулся на крышу соседнего торгового павильона, сейчас пожарные тушат сразу два павильона", — сказал Беров.

По его словам, пожару присвоен третий ранг сложности.

"На месте работают 75 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники", — добавил Беров.