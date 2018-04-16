Площадь пожара в торговом павильоне на рынке Нальчика достигла 2000 «квадратов»

Нальчике произошел пожар в торговом павильоне на рынке, его площадь составила около 2000 кв. м. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по по Кабардино-Балкарии.

"По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одном из павильонов центрально рынка произошел пожар, площадь пожара составила около 2000 кв. м", — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, тушение происходит на двух участках, пожару присвоен третий ранг. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек личного состава и 13 единиц техники.