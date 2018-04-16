Ещё
Крупный пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй павильон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй павильон 

Газета.Ru 3 часа назад
Официальный представитель Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров сообщил, что крупный пожар на рынке в Нальчике перекинулся на второй торговый павильон, передает РИА «Новости».
"Пожар перекинулся на крышу соседнего торгового павильона, сейчас пожарные тушат сразу два павильона", — сказал Беров.
Он также рассказал, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Над тушением пожара на месте работают 75 человек личного состава, а также 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в торговом павильоне на рынке Нальчика достигла 2000 квадратных метров, изначально говорилось о 600 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.
Газета.Ru: последние новости
Сенаторы задекларировали недвижимость в Италии, Эстонии и Швейцарии Доходы министра транспорта Соколова за 2017 год сократились на 5,5% Более 750 квартир переданы в I квартале в ЯНАО для переселения
 Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии201
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз68
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки35
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией263
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение